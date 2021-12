Dg Cittadella: “Lucca ha le qualità per il salto, ma con percorso senza fretta”

Poi un commento sull'attaccante scuola Inter Baldini, scovato in terza serie: "Da noi l'ambiente giusto per fargli esprimere il potenziale"

Stefano Marchetti , dg del Cittadella , ha parlato a 'Stadio Aperto', trasmissione in onda su "Tmw Radio", di Lorenzo Lucca , che tanto è seguito dalle big del calcio italiano: "Sicuramente ha potenziale, ma andrebbe inserito nel contesto della Serie A. Potenzialmente, però, le qualità per fare il salto le ha, anche se il percorso non deve essere di fretta, bensì di crescita".

Poi una domanda su Baldini, che l'anno scorso siglò una magnifica tripletta in semifinale al Monza. L'attaccante, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è stato rilevato dal Fano, quando ancora i marchigiani militavano in Serie C: "Questo è il mio lavoro; ossia di trovare questi ragazzi che magari si perdono in terza serie, per problemi di tipo caratteriale o ambientale. E qui da noi trovano l'ambiente giusto per tirare fuori il loro potenziale".