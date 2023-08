Intervistato da L'Equipe, il ct della Nazionale francese, Didier Deschamps ha parlato di Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco e dei Blues entrato nel mirino dell'Inter per il post-Skriniar: "Non si è battuto per la Coppa del Mondo, ma questo non significa che non abbia la nostra fiducia" ha detto il ct transalpino. "Lo abbiamo sempre convocato. Semplicemente ai Mondiali non era nelle giuste condizioni psicologiche e fisiche per soddisfare le aspettative, può capitare a chiunque".