Derby tutto esaurito, Bergomi: “Milano è viva. Stasera ci divertiremo”

L'ex difensore nerazzurro: "Sarà una bella partita, finalmente le squadre di Milano sono tornate a primeggiare"

Il derby di questa sera che si giocherà in un San Siro tutto esaurito nei limiti di capienza attuali è il culmine di un momento di rinascita per la Milano sportiva, che si sta riprendendo la sua normalità in ambito sportivo, unendo ad essa anche il tutto esaurito per l'Olimpia Milano che giovedì ha battuto il Barcellona in Eurolega e le imminenti Next Gen di tennis al Palalido-Allianz Cloud. E Beppe Bergomi, uomo di sport oltre che ex capitano dell'Inter, mette in risalto questa nuova pagina dello sport milanese dalle pagine de La Repubblica-Milano: "Anche nell'ultimo campionato c'era stato un derby da primato ma senza spettatori. E cambia tutto. Milano è viva, la ripartenza è già cominciata. Lo si percepisce di più se si ha la fortuna di confrontarla con il resto dell'Europa, non è ancora ai livelli di Londra ma siamo lì, ci manca poco. La nostra città è bella".