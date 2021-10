Derby di Milano, Vezzali apre: “San Siro tutto esaurito? Perché no…”

Il Sottosegretario allo sport non esclude di vedere il Meazza con capienza al 100% per Milan-Inter

"Sicuramente la ripartenza non è semplice, le società hanno vissuto la pandemia in maniera difficoltosa. Ci sarà attenzione affinché tutti possano andare allo stadio con il giusto prezzo per vedere una partita".

"Come governo abbiamo la possibilità di pensare ad un investimento attraverso il PNRR sull'impiantistica sportiva pari a 700 milioni per quanto riguarda lo sport che lo vede come progetto di inclusione e qualificazione e di 300 milioni per l'impiantistica scolastica. Ovviamente portare un Mondiale di calcio in Italia avrebbe un significato importante, ci permetterebbe di pensare a stadi diversi e di poterli averli in un'ottica migliore".