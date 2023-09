Il derby di Milano è già iniziato, almeno in lavagna. Sono già disponibili le quote per la stracittadina di sabato 16 settembre, con i bookmakers quotano anche gli aspetti più curiosi della partita. Tra questi, anche l'operato della classe arbitrale, a partire dai calci di rigore: la quota per il prossimo Inter-Milan è invece 2.81 con Gazzabet, 2.80 con Sisal e 2.75 con Better, Goldbet e Snai. Tra le quote più curiose di questo derby c'è anche il possibile intervento del VAR: l'ipotesi che l'arbitro possa consultare il monitor nel corso dei 90' paga 3.50 su Snai, 3.45 su Gazzabet e 3.00 su Betway e Novibet.