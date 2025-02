Paolo Condò è intervenuto sulle frequenze del Corriere della Sera, scrivendo del derby d'Italia in programma domani sera allo Stadium. Di seguito le sue parole: "I bianconeri devono sfruttare il fatto che, nonostante tutto ciò che è accaduto da agosto, il distacco dall'Inter può diventare 8 punti. È ancora un divario ampio per credere nello scudetto, visto che ci sono troppe squadre in mezzo, ma non è un abisso incolmabile".