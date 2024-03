Il gol all'Inter e la qualificazione ai quarti di finale caricano particolarmente Memphis Depay. L'attaccante dell'Atletico Madrid ne ha per tutti, anche per Kanye West, noto rapper di Atlanta che nelle ultime settimane si è reso protagonista di alcune collaborazioni con la Curva Nord nerazzurra per il suo ultimo album.

"Ye, hai scelto la squadra sbagliata con cui fottere - scrive l'olandese in una storia su Instagram -. Ora droppa una canzone per il nostro stadio!".