Memphis Depay, attaccante olandese del Barcellona accostato negli ultimi giorni al calciomercato dell'Inter, non si è allenato con il resto della squadra nell'ultima seduta alla vigilia della sfida valida per gli ottavi di Copa del Rey, in programma domani contro il Ceuta. Il Barcellona, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, non è a conoscenza del motivo. Xavi in conferenza stampa aveva dichiarato quest'oggi di voler parlare con lui per cercare la soluzione migliore per il suo futuro, ma il colloquio non si è tenuto a causa della sua assenza.