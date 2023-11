German Denis, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, prevede un Napoli di nuovo competitivo al vertice della Serie A grazie al ritorno di Walter Mazzarri.

La scelta giusta per il Napoli?

"Sì, per l’ambiente. I tifosi napoletani hanno uno splendido ricordo della sua prima gestione e li avrà sicuramente dalla sua parte, questo conta. Poi è un allenatore competente e capace".

Nel 2009 partì benissimo: si ripeterà partendo dalla “sua” Bergamo?

"Già, e avrò il cuore un po’ diviso, non lo nascondo. Atalanta, Real, Juve e Inter sono formazioni in salute. Un esame per capire le ambizioni degli azzurri".

Scudetto ancora possibile?

"Con lui una risalita è ben più di una possibilità. Però l’Inter è molto forte, la Juve vince pure quando non gioca al meglio".