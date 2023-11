German Denis è rimasto colpito positivamente dalla performance messa in campo sabato sera, a Bergamo, dall'Inter, l'unica squadra capace di portare a casa lo scalpo dell'Atalanta in questa stagione: "L'Inter ha fatto un'ottima partita sabato, è stata impressionante - ha dichiarato El Tanque a LeoVegas.News -. Quando attaccavano i tre difensori erano uomo su uomo con gli attaccanti. Spesso Scamacca veniva isolato e Lookman era costretto a staccarsi per farsi vedere e ricevere palla.