German Denis, ex attaccante di Atalanta e Napoli, ha parlato della stagione di Victor Osimhen e Lautaro Martinez ai microfoni di 1 Football Club, programma in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. "Credo che Osimhen sia stato più continuo. Il calciatore azzurro non si è mai fermato, riuscendo a garantire tutta la sua forza anche quando la squadra era in difficoltà - le sue parole -. L’attaccante partenopeo si distingue per velocità ed esuberanza fisica, a differenza dell’argentino che ritengo abbia bisogno del supporto del collettivo per poter fare la differenza. Sono due giocatori diversi".