L'ex attaccante dell'Atalanta e del Napoli, German Denis, ospite negli studi di Sportitalia, ha commentato così le prestazioni in Inter-Juventus di Hakan Calhanoglu e Dusan Vlahovic: "Calhanoglu è in un momento di forma spettacolare. Non sbaglia neanche un passaggio. Stiamo parlando di uno dei centrocampisti migliori al mondo. Nella Juventus ho visto un Vlahovic molto solo. Contro una difesa così schierata, se ti ritrovi da solo è tosta. Ha comunque avuto anche una buona occasione".