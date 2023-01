Stilata anche quest'anno la Football Money League, analisi dei club che fatturano di più nel calcio mondiale svolta dallo Sports Business Group di Deloitte. Dallo studio emerge che il campionato re dei ricavi è ancora una volta la Premier League che nella suddetta classifica conta ben 16 club. Tra gli elementi analizzati ci sono anche i ricavi da stadio. Ancora una volta è la Premier a dominare: sei dei primi dieci club militano non a caso in Inghilterra. Tenendo conto che la scorsa stagione è stata ancora condizionata dal Covid, "i dati devono dunque essere letti tenendo in considerazione delle chiusure che, per esempio, hanno colpito le società di Serie A" si legge su Calcio e Finanza. Domina il PSG con 132 milioni di euro incassati dai ricavi stadio, seguono sul podio Manchester United e Tottenham. Bisogna scorrere fino alla 13esima posizione per trovare un'italiana: trattasi dell'Inter, prima dei club di Serie A. Il club nerazzurro "è davanti a tutti con 44 milioni di euro incassati dallo stadio, cifra frenata in parte dalle restrizioni, ma compensata dal fatto che nella scorsa stagione non sono stati venduti abbonamenti, ma solamente biglietti singoli, il che accresce inevitabilmente la spesa media per consumatore" si legge. Di seguito la classifica completa: