Della Valle: “Simpatizzo per l’Inter perché ci gioca il mio amico Bastoni”

La guardia della Germani Brescia: "Sono però un tifoso di basket, in Nba tifo Lakers per Lebron James"

Amedeo Della Valle, guardia della formazione di pallacanestro della Germani Brescia e trascinatore della formazione di coach Alessandro Magro nel campionato di Serie A, intervistato dal magazine Sportweek spiega qual è la sua posizione in merito al tema calcio e tifo: "Simpatizzo per l'Inter, perché ci gioca il mio amico Alessandro Bastoni; ma sono un tifoso di basket. In Eurolega tifo Milano, in Nba per i Los Angeles Lakers perché sono un fan di Lebron James. Sul podio metto lui, Stephen Curry e, sullo stesso gradino, Milos Teodosic e Sergio Rodriguez".