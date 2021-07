Della Frera, commissione medica Figc: “I calciatori devono vaccinarsi”

"I no-vax rischiano di creare focolai come successo allo Spezia", spiega ai microfoni di Radio Punto Nuovo

Walter Della Frera, membro Commissione Medica Figc referente Aic, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della questione vaccini per i calciatori: "Non convocare i calciatori no-vax? Non esiste un obbligo legale, è una scelta di ogni società. In una lettera che abbiamo spedito nelle scorse ore come associazione calciatori, abbiamo parlato di obbligo morale per arrivare all'inizio del campionato con tutti i calciatori vaccinati. Ci auguriamo che per l'inizio del campionato tutti i calciatori siano vaccinati. Il problema sono i cosiddetti no-vax, che se non sono lasciati a casa devono fare tamponi ogni 24-48 ore, anche isolati dal gruppo in determinati momenti, come per esempio stando in camere singole. Fa specie che ci siano calciatori che non si vaccinino, in una situazione di questo genere dove non si è singoli ma si è in gruppo con degli obblighi verso i propri compagni, rischiano di creare, come allo Spezia, la creazione di un focolaio".