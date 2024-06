Interpellato da Radio Firenze Viola, Delio Rossi ha inquadrato gli attaccanti della Serie A: "Il problema del centravanti ce l'ha la Fiorentina ma non solo. Ce l'hanno Roma, Lazio, Napoli, Milan. Solo Juventus e Inter non hanno questo problema. Dipende poi da come vorrà giocare Palladino: se hai Lucca giocherai diversamente rispetto a un attacco con Retegui. Per questo è importante sapere cosa vuole l'allenatore dalla sua punta centrale".