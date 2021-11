Del Piero: “L’Inter può recuperare. Ha la rosa più completa della Serie A”

L'ex juventino: "Non dimentichiamo che la squadra nerazzurra ha cambiato allenatore, ed è stato un cambio importante"

Napoli e Milan sembrano inarrestabili, ma l'Inter ha tutte le carte in regola per tornare in corsa per lo Scudetto. Ne è convinto Alessandro Del Piero, ospite di 'Sky Calcio Club': "Ovviamente l'Inter può recuperare, ha la rosa più completa della Serie A e ha tutte le potenzialità. Non dimentichiamo che ha cambiato allenatore, ed è stato un cambio importante. Non dico che un allenatore sia meglio di un altro, ma che ogni cambio tecnico va pesato perché a volte le cose vanno bene altre volte no. Lui e Luciano Spalletti però vanno molto bene".