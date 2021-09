Del Piero: “Lautaro sta dando piacevoli risposte all’Inter e al calcio”

L'ex capitano bianconero: "Se riesce a colmare i dubbi che erano sorti su di lui, diventa un calciatore molto forte"

Nella sua disamina relativa all'Inter per Sky Sport, Alessandro Del Piero si sofferma in particolare sulla prova di Lautaro Martinez contro il Bologna: “Quello di Lautaro è un gol che determina la vittoria per una grande squadra. Sorpreso? Relativamente, Lautaro sta dando una piacevole risposta all’Inter e al mondo calcistico. Se oggi riesce a colmare i dubbi che erano sorti su di lui, con la stessa cattiveria che ha sempre mostrato, diventa un calciatore molto forte. Le squadre di Simone Inzaghi segnano tanto, l’Inter ha gente di qualità come Dumfries o come Edin Dzeko che come gol può arrivare a farne quanti ne ha fatti Romelu Lukaku o poco sotto”.