Del Piero: “Inzaghi sta facendo bene in un ambiente nuovo per lui”

Il parere dell'ex juventino in occasione della 61esima edizione delle figurine Panini

Il tempo passa, ma la tradizione si rinnova ogni anno. Stiamo parlando dell’album delle figurine Panini, che è uscito per la prima volta nel 1961. Da quel giorno, infatti, ci sono state 61 edizioni, compresa quella di quest’anno, che è stata presentata oggi a Milano. Gli ospiti della conferenza sono stati Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e Alessandro Del Piero, che ha parlato di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter: “Spalletti e Inzaghi sono arrivati in un ambiente nuovo per loro. Il passaggio di Simone Inzaghi è stato il più particolare, sia per alcune dinamiche che per quanto fatto alla Lazio. Invece sta facendo molto bene, come tutta la squadra. Ahimè, aggiungerei. Però buon per loro. È bello e interessante vedere che stia facendo bene nel passaggio da un ambiente che conosceva molto bene a uno nuovo".