Del Piero: “Inter in fase di maturazione, il Real ha ancora qualcosa in più”

"Il Milan deve chiudere il capitolo dell'Europa e concentrarsi sul campionato", ha aggiunto

Intervenuto nel prepartita di Sky Sport, l'ex attaccante Alessandro Del Piero ha commentato le gare giocate ieri dalle milanesi in Champions League, sconfitte da Real Madrid e Liverpool: "Credo che queste squadre abbiano ancora qualcosa in più rispetto alle altre, non solo come trofei e giocatori ma anche dal punto di vista mentale. L'Inter è in una fase di maturazione, ha cambiato allenatore e sta vivendo un momento di transizione. Il Milan è in piena crescita e oggi deve essere capace di chiudere questo capitolo negativo dell'Europa. Sono primi in classifica in campionato ed è importante mantenere la solidità in Italia".