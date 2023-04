Presente anche Alex Del Piero nel post-gara di Champions League di Sky Sport, l'ex capitano della Juventus ha così detto la sua sull'Inter, a suo avviso squadra con una "panchina molto lunga, a differenza del Benfica che è arrivato a questa sfida scarico per via di una panchina più corta. Questo di certo non toglie il merito alla squadra di Inzaghi che ha pure recuperato praticamente tutti, cosa molto importante. Correa credo abbia bisogno di giocare e tornare a rischiare le giocate. È un giocatore con buone qualità, ed è per questo che è all’Inter.

Quando aumentano le responsabilità, diventa tutto più difficile. L’Inter si presenta al finale di stagione al top su tutti i fronti".