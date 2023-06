"L’Inter perdendo Brozovic perde qualcuno che conosce l’ambiente, le dinamiche del campionato italiano e dell’Inter" dice Gigi Del Neri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport. "La squadra di Inzaghi sicuramente andrà su qualcuno di importante ma dovrà cercare qualcuno che ha esperienza in Serie A. Se è straniero magari ci vorrà tempo per ambientarsi… Milinkovic e Frattesi? Sì ma Frattesi somiglia un po’ a Barella per esempio. Dovranno prendere giocatori che gli diano una resa alta come Milinkovic-Savic, anche se i rendimenti cambiano di ambiente in ambiente".