La partita per ottenere una proroga del Decreto Crescita non è ancora del tutto terminata. Per evitare ostacoli politici e non creare tensioni all’interno della maggioranza, questa volta l’approccio sarà parlamentare: Forza Italia, di cui fa parte anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, presenterà infatti un emendamento proprio nella legge di conversione del Milleproroghe, evitando così il confronto diretto con il governo. Lo rivela Il Fatto Quotidiano.

L’unica incognita, oltre all’esito di questo tentativo in extremis, è legato al tempo. Infatti, fra i vari passaggi parlamentari e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che renderebbe la norma di nuovo legge) si resterebbe fuori dalla finestra invernale del calciomercato, che termina alle ore 20 di giovedì 1° febbraio. Insomma, l'eventuale proroga sarebbe attiva per la prossima sessione di calciomercato estiva: un’opzione gradita dai presidenti dei club, visto che gli affari più costosi si chiudono di solito durante l’estate. Anche se alcuni sperano anche in una retroattività della proroga per salvare i contratti firmati durante questo periodo. Inoltre, è ancora sul tavolo la proposta di una riforma più ampia dell’agevolazione fiscale, con possibili modifiche al tetto stipendi e l’introduzione di ulteriori regolamentazioni, pur garantendo uno sconto a lungo termine.