Decreto Crescita, bocciato l’emendamento sull’abolizione per i calciatori

Ieri Marotta si era scagliato contro l'emendamento del senatore Nannicini, definito controproducente

La commissione Bilancio del Senato ha bocciato l’emendamento che intende abolire l’agevolazione fiscale sugli ingaggi dei calciatori “impatriati” prevista dal Decreto Crescita. Lo riporta Tuttosport: la modifica era sostenuta anche dall’Assocalciatori, secondo la quale lo sconto non è stato utilizzato solo per calciatori di caratura internazionale, ma anche per giovani della Primavera, a svantaggio di calciatori che non potevano godere di questi sgravi.