In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Inter Media House lancia una nuova serie di contenuti tutti al femminile. Da oggi, 8 marzo 2025, è disponibile il primo episodio di 'Queen Talks', il nuovo videopodcast nerazzurro condotto da Regina Baresi, ex capitana e attaccante dell'Inter Women tra il 2018 e il 2021. Prima ospite del programma è la cantante Nina Zilli che ha raccontato di sé e della sua fede nerazzurra attraverso aneddoti, risate e curiosità particolari a proposito della sua carriera e della sua vita privata.

Un dialogo in cui Regina Baresi e Nina Zilli hanno esplorato le proprie passioni tra similitudini e differenze con l'amore per l'Inter come filo conduttore: “In famiglia sono tutti juventini, tranne mio papà. Ovviamente io da figlia unica non potevo non tifare la stessa squadra del mio papà, che quando ero piccola era l'uomo della mia vita, il primo grande amore. Ogni volta che telefono a mio padre l'Inter segna, quindi dobbiamo stare al telefono durante la partita. Se non avessi fatto la cantante dico sempre che avrei fatto il metronotte come risposta simpatica, perché sono una nottambula”.