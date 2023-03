La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario per Club della UEFA ha finalizzato la sua prima valutazione dei requisiti di solvibilità in base al nuovo “UEFA Club Licensing & Financial Sustainability Regulations”, il nuovo regolamento sulla sostenibilità finanziaria adottato dalla Federcalcio europea. Sulla base di queste valutazioni, la UEFA ha annunciato che a undici club sono stati inflitti provvedimenti disciplinari sulla base del mancato rispetto dei requisiti di solvibilità (con riferimento in particolare alla dicitura “nessun debito scaduto”) durante la stagione 2022/23. Questi i club che sono stati sanzionati: Aris Salonicco, Astana, Borac Banja Luka, Cluj, Floriana, Konyaspor, Kyzyl-Zhar SK Petropavlosk, Olimpija Lubiana, Osijek, Rijeka e Valmiera.

Alle seguenti società è stata imposta l’esclusione, soggetta a determinate condizioni, dalla partecipazione alla prossima competizione UEFA per club per la quale si sarebbero altrimenti qualificati nelle tre stagioni successive. Per tutti questi club, sono poi arrivate sanzioni economiche da 10mila a 250mila euro, con sanzione aggiuntiva per Osijek e Rijeka da 450mila euro per non aver soddisfatto i criteri per la licenza perché avevano debiti scaduti nel marzo 2022. Per i romeni del Cluj e i croati dell'Osijek, l’esclusione è sospesa per un periodo di prova di due stagioni e sarà applicata solo se questi club non soddisferanno i requisiti di solvibilità nelle stagioni 2023/24 e 2024/25. Per Aris Salonicco, Astana, Olimpija Ljubljana e Rijeka, l’esclusione è sospesa per un periodo di prova di una stagione e sarà applicata solo se questi club non soddisferanno i requisiti di solvibilità nella stagione 2023/24.