De Zerbi a Sky: “Inter diversa rispetto al campionato, merito nostro”

Le parole del tecnico della squadra ucraina dopo lo 0-0 di Kiev

Dopo lo 0-0 maturato a Kiev in Shakhtar-Inter, match valido per il secondo turno del girone D di Champions League, De Zerbi si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita: "Abbiamo fatto una buona partita, l'Inter ha avuto qualche occasione, ma anche noi abbiamo avuto occasioni importanti".