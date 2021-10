De Zerbi: “Shakhtar-Dynamo Kiev come Inter-Milan? Mai giocato un derby”

L'allenatore degli ucraini: "Ovviamente gare del genere mi danno grandi stimoli e motivazioni per dare il massimo"

Dopo il pareggio contro la Dynamo Kiev di Mircea Lucescu, Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, elude il parallelismo tra la classica d'Ucraina e il derby di Milano: "Io non ho mai giocato un Inter-Milan, né da calciatore né da allenatore. Oggi lavoro in Ucraina. Naturalmente queste partite mi danno grandi stimoli e motivazioni per dare il massimo", spiega in conferenza stampa.