In vista della trasferta di domani in casa dell'Everton, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa della vigilia, ha risposto anche a proposito del futuro del campione del Mondo, Alexis Mac Allister, servendogli un assist per la permanenza: "La cosa migliore per lui è restare al Brighton questo mese. Può essere un problema per lui essere ceduto dopo l'impresa al Mondiale".