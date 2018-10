Stefan De Vrij è "l'unico olandese con un sorriso stampato in volto a Eindhoven", come riporta nos.nl oggi. "Una vittoria meritata. Il giallo a Handanovic? Non lo so, dovrei rivedere l'azione...", è l'unico commento che il difensore dell'Inter ha fatto ai cronisti di casa dopo il successo nerazzurro.

