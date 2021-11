De Vrij torna in Italia, Van Gaal non chiede sostituti in vista della Norvegia

Il ct della Nazionale olandese non vuole sostituire il difensore dell'Inter: restano 23 i giocatori a sua disposizione

L'allenatore della Nazionale olandese Louis van Gaalnon ha chiesto un sostituto per Stefan de Vrij, che quest'oggi ha lasciato il ritiro Oranje per tornare in Italia, dove verrà visionato dallo staff medico dell'Inter dopo l'infortunio patito ieri in Montenegro. Ciò significa che i Paesi Bassi sfideranno la Norvegia nell'ultimo match di qualificazione ai Mondiali 2022 con solo 23 giocatori in elenco.