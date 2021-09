De Vrij: “Con lo Shakhtar partita tosta, ma siamo pronti. Sarà importante fare gol”

Le parole del difensore olandese ai canali ufficiali del club nerazzurro

"È una sfida dal valore altissimo, una partita importantissima soprattutto che non abbiamo portato a casa la prima". Parole e musica di Stefan de Vrij, che anche ai microfoni di InterTV inquadra la sfida contro lo Shakhtar Donetsk in programma oggi a Kiev: "È importante fare un buon risultato - evidenzia l'olandese -. Lo Shakhtar è una squadra che conosciamo bene dato che l'abbiamo incontrata anche l'anno scorso. E lo stesso vale per il nuovo allenatore nuovo. Sarà una partita tosta, ma siamo pronti. Noi stiamo migliorando: stiamo lavorando tanto sulla fase offensiva, sul come creare occasioni e fare gol. Vogliamo continuare così. Questa sarà una partita diversa rispetto a quella dell'anno scorso, quando non siamo riusciti a segnare. Penso che sarà importante fare gol: stiamo segnando tanto e vogliamo farlo anche qui a Kiev".