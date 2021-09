De Vrij a SM: “Pari giusto, ma non possiamo essere contenti del risultato”

Il difensore olandese dell'Inter: "Volevamo vincere, non ci siamo riusciti"

Stefan de Vrij ribadisce il proprio sentire amaro per il pareggio di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk anche ai microfoni di Sport Mediaset: "Non possiamo essere contenti del risultato, volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Il pari è un risultato giusto, ma non siamo contenti".