De Vrij a Sky: “Volevamo vincere, ora diventano decisive le prossime”

L'analisi accorata del centrale olandese che si rammarica per il pari di Kiev con lo Shkahtar

"Alla fine sul mio colpo di testa sembrava gol, ma il portiere purtroppo ha fatto una grande parata". Così Stefan De Vrij a Sky dopo il pari di Kiev con lo Shakhtar. "Siamo venuti qui per vincere, quindi non possiamo essere contenti. Penso che il pari sia giusto vista come è andata la gara, con occasione da ambo le parti. Il girone resta aperto, certo, ma ora diventano importantissime le prossime gare. Analizzeremo questo match e guardiamo avanti in campionato".