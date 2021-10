De Vrij a InterTV: “Oggi era come una finale. Ringrazio Dumfries per l’assist”

"Abbiamo tanti giocatori bravi sui calci piazzati", ha aggiunto

Autore del 3-1 finale contro lo Sheriff Tiraspol, Stefan De Vrij commenta così la Inter TV a prima vittoria stagionale dei nerazzurri in Champions League: "È una vittoria fondamentale, era come una finale per noi questa partita. Si è visto che c’era la voglia di vincere e sono contento che ce l’abbiamo fatta”.