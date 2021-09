De Vrij a ITV: “Partita tosta, merito anche dello Shakhtar. Peccato non aver segnato”

L'olandese: "Come si ribalta la rabbia in cattiveria? Analizzando bene il match e concentrandoci sulla prossima"

Arriva ai microfoni di Inter TV un Stefan de Vrij che nulla fa per nascondere la sua amarezza per il pari contro lo Shakhtar: "E' stata una partita tosta per merito anche loro: hanno palleggiato bene, sono usciti dalla nostra pressione. Sono stati bravi, noi potevamo fare meglio. Siamo dispiaciuti per il risultato, perché volevamo vincere. Potevamo però anche perdere, alla fine non abbiamo perso".