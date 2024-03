Arrivato ai microfoni di Prime Video, Stefan de Vrij torna a esprimere il proprio rammarico per l’eliminazione dalla Champions League dell’Inter: “Potevamo fare più gol all’andata ma non li abbiamo fatti, ma ormai è andata così. Avevamo un vantaggio ma non siamo riusciti a portarla a casa”.

Inzaghi ha detto che la stagione rimane straordinaria, sei d’accordo?

“Sì, stiamo facendo un grandissimo percorso. C’è delusione per stasera ma dobbiamo continuare in un percorso iniziato a luglio. Fa male, ma dobbiamo andare avanti”.