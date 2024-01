In campo da titolare al centro delle difesa al posto di Francesco Acerbi, Stefan de Vrij parla così, a DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Inter: "Non vediamo l'ora di gioca, i risultati del week-end sono stati buoni per noi. Dobbiamo guardare a noi stessi e vincere stasera".

Cosa cambia senza Calhanoglu in fase di impostazione?

"Penso che anche Asllani sia molto bravo coi piedi, lo ha dimostrato. C'è una buona intesa tra di noi, abbiamo fiducia in lui".