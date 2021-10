De Vrij a DAZN: “Il rigore? Ero vicino, mi sembrava non ci fosse nulla”

Il difensore olandese commenta il pareggio contro la Juventus: "C'è tanto dispiacere per il risultato"

Stefan de Vrij commenta per DAZN il pareggio con la Juventus: "C'è tanto dispiacere per il risultato. Il rigore? Io ero vicino all'azione, non mi sembrava ci fosse qualcosa. Poi è andato al Var e lo ha dato. Dispiace per come è finita. Abbiamo lavorato tanto sulle preventive perché abbiamo concesso molto in ripartenza ultimamente, quando avevamo palla noi spesso l'abbiamo persa facilmente. Oggi abbiamo fatto bene concedendo poco".