Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo è tornato a elencare pregi e difetti del campionato italiano: "La bellezza del gioco espresso dal Napoli e da altre squadre, il livello di competizione del nostro torneo, dove da quattro anni vincono squadre diverse, sono fattori unici nel panorama delle Leghe europee. Dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista, dalle infrastrutture alla valorizzazione dei giovani, ma cominciamo a raccogliere i frutti di un lavoro portato avanti faticosamente da quattro anni".

De Siervo ha anche parlato del canale di Lega spiegando: "Canale della Lega? Oggi tecnicamente un canale della Lega c’è già. E sarà attivo da settembre, sia per la radio, per la quale dopo un bando, abbiamo scelto RDS come partner, sia per la tv. Costruiremo un nostro palinsesto per raccontarci e sarà interessante sperimentare il ruolo della Lega come editore di se stessa, considerando le diverse anime che la compongono”.