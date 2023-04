"Calcio is back" non è più solo uno slogan, ma rappresenta, in un promo iconico che verrà diffuso in tutto il mondo, l’annuncio di un ritorno nello scenario del calcio europeo delle squadre italiane impegnate nelle prossime settimane in Champions League (Inter, Milan e Napoli) in Europa League (Juventus e Roma) e in Conference League (Fiorentina). Si tratta di un traguardo storico, la Serie A torna ad essere la prima tra tutte le Leghe Europee come numero di squadre presenti ai Quarti di Finale.