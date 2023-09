L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto a margine dell’evento 'Calcio Social Responsibility', organizzato a Milano dalla Lega. Toccando in primo luogo il tema del razzismo nel mondo del calcio: "Il razzismo è una piaga globale che colpisce tutti gli sport. É un fatto di crescita che deve iniziare a casa con i figli e gli amici per poi espandersi in un ambito particolare come lo stadio. Si stanno facendo piccoli passi in tutto il mondo".

Passando al calcio giocato, De Siervo ha ribadito un concetto: "La Serie A è il campionato più bello d’Europa. Quantità di gol e di concorrenza sempre elevate e continue. La A ha deciso di investire sulla trasparenza. Dal VAR al fuorigioco semiautomatico e ora trasmetteremo gli audio fra VAR e arbitri. Siamo il campionato più bello, negli altri vincono sempre gli stessi". C'è anche una battuta sui diritti tv del prossimo ciclo: "La Lega non accetterà offerte insoddisfacenti come al momento sono arrivate. Non sono né ottimista o pessimista. Sono consapevole del valore del prodotto e i broadcaster devono pagare il contenuto per quello che vale. Dal 15 ottobre potremmo ripartire con un nuovo bando, ma molto più probabilmente nel caso non si trovasse una quadra, vista la distanza abbastanza consistente anche se non incolmabile per broadcaster importanti come Sky, DAZN e Mediaset, andremo avanti nel solco tracciato dall’avvio del canale di Lega".