De Siervo: “Occorre un FPF più rigoroso per evitare spaccature nel calcio”

L'ad della Lega Serie A: "Vogliamo un'armonizzazione dei regolamenti internazionali e interni"

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, è intervenuto sulla questione Fair Play Finanziario nel corso dell'assemblea generale di European Leagues a Milano: "Dobbiamo stare attenti che non ci sia un cambiamento diverso, che non si apra maggiormente. Sapete tutti le polemiche di questi giorni, dobbiamo stare attenti, vigili perché il Fair Play non diventi uno strumento che spacchi ulteriormente il mondo del calcio tra super ricchi e chi ha un atteggiamento virtuoso. Ci sono diversi esempi che mostrano che è urgente arrivare a un regolamento del Fair Play Finanziario che sia più rigoroso. È un aspetto molto tecnico, difficile da affrontare e da risolvere. Vorremmo arrivare a delle misure migliori, a una ulteriore armonizzazione fra il set internazionale delle regole e del sistema di licenza finanziario a livello interno, per evitare confusione fra i due".