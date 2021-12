De Siervo: “Le proprietà hanno pagato un prezzo altissimo, i calciatori no”

L'ad della Lega Serie A contro i calciatori: "Non hanno ridotto i loro guadagni, questo è un fatto grave"

Dal centro di produzione di Lissone, l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, fa un primo bilancio di questa stagione calcistica: "Siamo in piena crisi ancora, è ripartito un po' lo spettacolo ma il mondo del calcio ha pagato un prezzo altissimo e a pagarlo sono state solo le proprietà, i calciatori neanche un euro. Da parte loro c'è stato un atto di egoismo profondo, non hanno ridotto in nessun modo e in modo infinitesimale i loro guadagni. Questo mondo ha perso un miliardo e due, i calciatori niente. Questo l'ho detto in ogni contesto ed è un fatto grave, perché sono modelli".