Non solo diritti tv e relativi pacchetti. Nel corso dell'Assemblea di Lega Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato anche di altri temi relativi al campionato di serie A: "Il nostro è un Paese che vive tanto di calcio parlato, abbiamo tre quotidiani sportivi, siti, c'è tanto intrattenimento. Tutti possono sbagliare anche gli arbitri, siamo tra i primi al mondo per investimenti per consentirgli di fare un buon lavoro. Le brutte giornate capitano a tutti ma va valutato come un errore umano in un contesto complesso. Da casa spesso le persone si lamentano ma fa parte del sistema di regole, che a volte sono difficili anche da interpretare dal consumatore, ma il nostro è uno dei prodotti migliori, io sono spesso all'estero e vedo un apprezzamento costante. Non siamo abituati a comprare un prodotto specifico, chi si abbonerebbe a un campionato in particolare? Siamo abituati a trovarli nei pacchetti dei grandi broadcaster, ma a meno che non siamo appassionati di NFL o NBA non cerchiamo il prodotto specifico. Questa è la difficoltà che incontrano alcuni pacchetti che non rientrano nella dieta digitale del consumatore all'estero".

Sulle interviste post partita: "Ne abbiamo parlato molto oggi, abbiamo molto rispetto di tutti gli operatori della comunicazione, ci saranno molte novità positive, ci sarà più calcio parlato, più parole dei protagonisti ma anche ripresi in contesti in cui non siamo abituati a vederli".

Infine sui record di incassi di San Siro degli ultimi giorni: Se guardate i record di incassi di San Siro, spesso è stato superato. Se vogliamo competere con l'estero queste sono risorserse che servono agli investimenti dei club, noi abbiamo un sistema merchandising peggiori rispetto ad altri Paesi e quindi dobbiamo fare meglio in altri settori".