De Siervo: “Interspac, criticità da risolvere ma il momento è giusto”

L'intervento durante il seminario organizzato da Interspac

"Ciascun tifoso pensa alla propria squadra del cuore 15-20 volte al giorno - dice -. Sull'indissolubilità del legame con la squadra stiamo cercando di costruire delle relazioni, anche economiche. I canali tematici una volta erano unidirezionali, oggi il mondo è stravolto dalla digitalizzazione e tutto è interattivo. La Lega Serie A è una media company che produce le partite in 15 campi su 20, abbiamo un centro di produzione a Lissone in cui arriva il segnale e nella quale ci sono anche gli arbitri per il Var. Distribuiamo 5 segnali per partita nel mondo a seconda della pubblicità che serve far arrivare. Stiamo passando dai mecenati ai fondi, con sempre più proprietà internazionali. Questo porta professionalità e una percezione di valore inespresso, che però non deve scollegarci dalla base sociale. Credo che nessuno dei modelli citati all'estero possa funzionare in Italia. Il contesto Bayern funziona perché è in attivo, avesse i debiti economici del Barcellona non funzionerebbe. Purtroppo i contratti sono rimasti immutati durante la pandemia. Questo crea le criticità che andranno risolte. C'è un tema di impulsività delle decisioni da parte dei tifosi. Però è un'iniziativa da seguire con massima attenzione perché il momento è quello giusto. Manca un sistema di norme chiaro quindi il suggerimento è approfondire e coinvolgere altre tifoserie. La Lega darà un supporto anche tecnico di analisi e supporto, ci sarà un osservatorio per queste realtà. Chiudo citando il caso Lipsia: non avrebbe mai raggiunto quei livelli se non ci fosse stato un imprenditore. Si presuppone un'immissione di capitale diversa e più forte".