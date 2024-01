La finale di Supercoppa italiana tra Napoli e Inter ha tenuto incollati davanti allo schermo una media di 7.189.477 di telespettatori in Italia, con una share pari al 31,1%, concentrandosi molto sui target maschili (share uomini 40,3%; share uomini 25-54 41,8%) e sui target commerciali (share adulti 15-64 35,0%; share adulti 25-54 36,9%). Il picco di ascolto della sfida di ieri ha superato gli 8,2 milioni di individui. La reach della finale è stata di 15,3 milioni di individui. Rilevanti anche i risultati di ascolto delle due semifinali: Napoli-Fiorentina su Italia1 ha registrato un’audience media di 3.119.693 individui con una share del 15,2%; Inter-Lazio su Canale5 si è attestata a 4.777.266 individui con una share pari al 22,7%. La total reach dell’evento è stata di oltre 21 milioni di individui.

"Siamo molto soddisfatti dell'ascolto televisivo su Canale 5 della finale della EA SPORTS FC Supercup, migliore di quella dello scorso anno tra Milan e Inter - ha dichiarato l'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo -. Il nuovo format a 4 squadre è stato premiato perché anche la semifinale tra Napoli e Fiorentina ha registrato il record di audience degli ultimi 15 anni su Italia 1 per una gara in chiaro tra squadre italiane. Siamo convinti che questa nuova formula della competizione sia estremamente interessante in quanto consente di assegnare il primo trofeo dell’anno attraverso la formula innovativa dei play off. Inoltre permette a quattro diverse squadre di essere presenti nella vetrina ideale per esportare il calcio italiano nel mondo. Riteniamo che la nostra presenza in Arabia Saudita, che si sta aprendo al calcio anche in proiezione Mondiali di calcio del 2034, ma soprattutto perché oltre il 50% della popolazione ha meno di 35 anni, serva per far conoscere il nostro campionato in questa area e in tutto il mondo, conquistando sempre più tifosi, carburante necessario per alimentare la passione per il calcio italiano”.