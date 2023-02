Rodrigo De Paul si è perso la prima parte della scena che ha indirizzato la finale Mondiale in Qatar poi vinta dall'Argentina dopo la lotteria dei rigori a spese della Francia: "Non ho visto il tiro di Kolo Muani parato dal Dibu Martinez - ha raccontato a Tyc Sports il centrocampista dell'Atletico Madrid -. Sono uscito nel secondo tempo supplementare, ero seduto in panchina con il ghiaccio sulla gamba e avevo alla mia destra Di Maria che piangeva. Sono stato contagiato anche io da quel sentimento, piangevo senza capire il perché.