De Laurentiis: “Super League idea sbagliata. Serve rispetto per i campionati”

Il presidente del Napoli: "I club devono riprendere in mano i tornei, siamo vittime di troppe cose"

La situazione Covid-19 in Russia, dove il Napoli dovrà andare a giocare giovedì in Europa League, allarma e non poco Aurelio De Laurentiis, che lancia un appello a nome dei club: "Io penso che i club debbano riprendere in mano la gestione dei tornei. Dobbiamo essere noi club a decidere i calendari, non possiamo fare le belle statuine per arricchire UEFA e FIFA. Serve maggiore rispetto per i campionati nazionali. Magari con delle assicurazioni per quando i nostri giocatori sono impegnati con le nazionali. L’ipotesi Super League era totalmente sbagliata: le soluzioni sono altre. Noi club siamo vittime di troppe cose. Della Fifa, delle regole, dei procuratori, degli ammortamenti: è venuto il momento di sederci e trovare una soluzione".