“Se ad un certo punto uno è convinto che ci siano due realtà calcistiche che per merito salgono in Serie A ma che nessuno vuole vedere perché magari fanno duemila presenza in televisione, è chiaro che quello mi crea un disagio. È difficile, a tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare però servono limiti ”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Santa Maria Capua Vetere, dove ha preso parte all’inaugurazione della prima cattedra italiana dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”.

Nel corso del suo intervento il numero uno partenopeo manda bordate anche nei confronti della FIFA e della UEFA: "Avete visto su Netflix cosa ha combinato la Fifa, ha rubato miliardi di miliardi. La FIFA e la UEFA stanno a Ginevra e Zurigo, nessuno li controlla. Io che sono molto rigido vengo contestato, io che sono per la legalità totale mi si dice che non sono tifoso. Per levare alla UEFA la cloche del comando bisognerebbe stabilire che siamo in 27 Paesi europei, in ogni Paese a seconda dell’importanza le prime tot squadre che si qualificano ogni anno devono partecipare al campionato europeo dove tutti contro tutti, sennò le palline che aprono non hanno senso, vincono sempre gli stessi. Uno dovrebbe dire: se ho vinto la Champions è bene che me la giochi contro tutti”.